التصريح بدفن جثة عامل نظافة سقط أسفل جرار زراعى فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى، شمالى محافظة سوهاج، عامل نظافة يعمل بالوحدة المحلية لمجبس مدينة طما، جثة هامدة، وذلك على إثر سقوطه أسفل جرار زراعى بمقطوره تابع لمجلس المدينة أثناء العمل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل نظافة سقط أسفل جرار زراعى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو أحمد ح ع 45 سنة عامل نظافة بمجلس ومدينة طما الى مستشفي المركزي بطما ويقيم دائرة مركز طما جثة هامدة ادعاء حادث جرار زراعي.

وبسؤال زوجته صابرين ش ح 44 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز ومحمد ع ع 39 سنة سائق بالوحدة المحلية ويقيم دائرة المركز أفاد أنه أثناء استقلال المذكور جرار زراعي بمقطورة تابع لمجلس ومدينة طما قيادة الثاني دائرة المركز أختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه وفاته وأتهمت الأولي قائد الجرار بالتسبب في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.