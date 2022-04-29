التدهور المعرفى.. عادات خاطئة قد تعرض صحة دماغك للخطر

كتبت إيناس البنا

التدهور المعرفى يعرف بأنه عملية تدهور الصحة العصبية، وبالرغم من أن العمر يلعب دورًا مهمًا فى عملية التدهور المعرفى، إلا أن هناك العديد من العادات الأخرى التى يمكن أن تزيد من خطر الضرر المعرفى وتدهوره، على سبيل المثال، قد يكون تجاهل إصابات الرأس أمرًا خطيرًا لأنه قد يعرض الأفراد لخطر الإصابة بأضرار عصبية.

العادات غير الصحية للمخ

إليك بعض العادات التى يمكن أن تضر صحة الدماغ: وفقا لموقع health

تناول الأطعمة غير المرغوب فيها:

لا تضيف الأطعمة غير المرغوب فيها التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسكر والصوديوم أى قيمة غذائية للنظام الغذائى، وبدلاً من ذلك يمكن أن تزيد من خطر زيادة الوزن غير الصحية والمضاعفات الصحية الأخرى، ولتعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر التدهور المعرفى، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

العزلة الاجتماعية:

البشر مخلوقات اجتماعية وتلعب التنشئة الاجتماعية دورًا رئيسيًا فى بناء الصحة النفسية، ويمكن أن يؤدى عزل النفس أو الحرمان من التفاعلات الاجتماعية إلى الإضرار بالصحة العقلية والرفاهية، كما يمكن أن يعرض الأفراد لخطر التدهور المعرفى.

نمط الحياة غير المستقر:

يمكن أن يكون لنمط الحياة غير الصحى الذى يفتقر إلى النشاط البدنى آثار كارثية على الدماغ.

شرب الكحوليات والتدخين:

إن الأثر الضار لشرب الكحوليات والتدخين على القلب غير معروف، لكن هل تعلم أن هذه العادات غير الصحية يمكن أن تضر بصحتك العصبية أيضًا؟ سواء كنت مدخنًا / شاربًا بشكل منتظم أو عرضيًا ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الدماغ ، يجب عليك الإقلاع عن التدخين على الفور.

عدم الحصول على ما يكفى من الماء والتعرض لأشعة الشمس:

وأظهرت الدراسات التأثير المفيد لفيتامين (د) فى تعزيز صحة الدماغ، لذلك من الضرورى الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين د من خلال ضوء الشمس، وبالمثل يلعب الماء دورًا رئيسيًا فى تنظيم العمليات الجسدية، بما فى ذلك الوظيفة المعرفية، ويمكن أن يؤثر الجفاف على نفس الشىء ويزيد من خطر تلف الإدراك.