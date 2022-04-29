اليوم السابع
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"البيئة" تستعد لمؤتمر المناخ بمنصة خاصة لأفكار الشباب والمجتمع المدنى

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:00 ص
"البيئة" تستعد لمؤتمر المناخ بمنصة خاصة لأفكار الشباب والمجتمع المدنى وزارة البيئة -أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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يعتبر الشباب هم عماد مؤتمر الأطراف للمناخ الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تحرص وزارة البيئة على إشراكهم فى المؤتمر.
 
وسيتم إشراك الشباب والمجتمع المدنى، من خلال بناء المشروع الأخضر، ليصبح منصة تسمح للشباب ومؤسسات المجتمع المدنى بعرض أفكارهم وثقافاتهم بشكل جيد خلال المؤتمر.
 
الحوار الوطنى للمناخ الذى أطلقته وزيرة البيئة مؤخرا من قلب مدينة شرم الشيخ ، هو أحد جوانب المشروع الأخضر الخاص بتحقيق هدف رفع الوعى العام بقضية تغير المناخ، وإشراك المواطنين في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لمشاركة أفكارهم وأرائهم وتجاربهم المميزة على مختلف المستويات والفئات. 
 
واستكمالا لمجهودات وزارة البيئة فى تنظيم والاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ، فانه تم فتح الباب لملىء استمارات للمشاركة فى الحوار الوطنى لقضايا المناخ لمشاركة الشباب والمجتمع المدنى والمؤسسات.

البيئة

الزراعة

المياة

المخلفات

مؤتمر المناخ

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