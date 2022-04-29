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البط بـ60 جنيها والإوز بـ60 والأرانب بـ40.. فى سوق الجمعة بنبروه

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:53 م
البط بـ60 جنيها والإوز بـ60 والأرانب بـ40.. فى سوق الجمعة بنبروه سوق الطيور
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق الجمعة بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، أحد أكبر وأهم الأسواق في المدينة، حيث يستقبل أسبوعيا عدد كبير من أبناء المدينة والقرى المجاورة لشراء كل ما يحتاجونه من مواد وسلع بأقل الأسعار.


وفي هذا الصدد، رصد "اليوم السابع" أسعار الدواجن والطيور بمختلف أنواعها وأحجامها، وشهدت خلالها الأسعار استقرارا مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية.

وسجل كيلو البط البلدي والإوز 60 جنيها، وسجل البط "الشهرمان" 40 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو البط "البغالي" 45 جنيها، وسجل كيلو الفراخ البلدي 50 جنيها، وسجل البط "البيور" 4 كيلو 45 جنيها، ووصل سعر جوز السمان 22 جنيها، وكيلو الأرانب 40 جنيها.
 

ارانب
ارانب

 

بط
بط

 

 

حمام
حمام

 

 

سوق الطيور (1)
سوق الطيور (1)

 

 

سوق الطيور (2)
سوق الطيور (2)

 

 

طيور (1)
طيور (1)

 

 

طيور (2)
طيور (2)

 

 

طيور (3)
طيور (3)

 


 


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