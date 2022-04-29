البابا تواضروس يهنئ المفتى ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر

كتب: محمد الأحمدى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص تهنئة فضيلة المفتى:

فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك".

وجاء نص تهنئة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

"السيد الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها".

وجاء نص تهنئة وزير الداخلية:

"السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.

وجاء نص برقية تهنئة رئيس مجلس الشيوخ

"السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة".