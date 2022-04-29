اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:23 م
البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثانى والمستشار حنفى الجبالى
كتب: محمد الأحمدى

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بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وجاء نص البرقية كالآتى:

السيد المستشار حنفي جبالى

رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

 

وكان قدسة البابا شارك الثلاثاء الماضى فى حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة العديد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة محافظات مصر.

 

ويمثل إفطار الأسرة المصرية تقليدًا بدأه الرئيس السيسي منذ سنوات، واعتادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشاركة فيه بصفتها مكونًا أساسيًّا في المجتمع المصري، إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا حالت دون تنظيم هذا الحدث خلال العامين الماضيين.

 

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالأعياد التي اختلطت بها أعياد المسلمين والمسيحيين، وتابع: "كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم يجمعنا على المحبة".


البابا تواضروس الثانى

مجلس النواب

عيد الفطر المبارك

عيد الفطر

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