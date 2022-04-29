وأوضح موقع "تيك نيوز وورلد"، اليوم /الجمعة/، أن أحكام قانون الخدمات الرقمية، الذي تمت الموافقة عليه في اتفاقية بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تشمل تدابير التزام الشفافية بشأن الخوارزميات التي تستخدمها هذه المنصات والخدمات عبر الإنترنت لتقديم توصيات بشأن المحتوى والمنتجات للمستخدمين.



قالت مارغريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي لإستراتيجية أوروبا الملائمة للعصر الرقمي، في بيان: "يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات تعديل المحتوى الخاصة بها، ومنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق".



وأضافت أن قرار اليوم "يضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".