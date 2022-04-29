الإسماعيلية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، منظومة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورفع حالة الاستعداد وجاهزية المركز المحلى والمركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال فترة الأعياد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والمرافق، ورفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ للحالة الزائدة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات، مشددًا على تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد، وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين والزراعة.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية