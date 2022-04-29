اعرف عقوبة منتهكى الحياة الخاصة بالهاتف المحمول فى السعودية

إيمان حنا

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من ارتكاب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.وفق"عكاظ".

وتوعدت النيابة كل من يمس الحياة الخاصة بالتصوير عبر الهواتف النقالة، بالسجن مدة تصل سنة، وغرامة نصف مليون ريال، مؤكدة أن حرمة الحياة الخاصة للإنسان تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعاً ونظاماً، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وحال انتهاك أي من ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.

وسبق أن أقر وزير الداخلية السعودى تعديلًا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة بالمملكة لتضاف مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام التى كانت تضم 19 مخالفة لتصبح 20 مخالفة. وفق"عكاظ".

وشهدت لائحة الذوق العام إضافة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت فى المساجد ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 فى اللائحة.

ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر 2019، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.