اعترافات مثيرة لـ "الديب" قاتل "قنبلة" بعد حفلة تعذيب 8 أيام فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

أدلى أحمد الديب المتهم الرئيسي في واقعة خطف حداد الإسماعيلية وقتله بعد تعذيب استمر لمدة 8 أيام، باعترافات مثيرة وتفصيلية خلال التحقيقات معه أمام النيابة العامة.

وقال "الديب"، المتهم الرئيسي في الواقعة، إنه متزوج بابنة عمه منذ أكتر من 12 عامًا ولديه منها 5 أطفال منهم تؤام وكانت حياته هادئه ومستقرة حتى تلقي مكالمة هاتفية من سيدة وقالت إنها تمتلك فيديوهات مخلة لزوجته وادعت أنها تساعده لعدم نشر هذة الفيديوهات.

أضاف الديب، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه واجه زوجته بكلام السيدة، قالت زوجته، إن الفيديوهات تم تصويرها تحت التهديد من رجلين وسيدتين ومن ضمنهم القتيل "قنبلة"، مشيرًا إلى أن السيدة استمرت في ابتزازه من خلال مكالمات هاتفية وطلبت منه 2 مليون جنيه، لأنها تعلم أنه يمتلك منزل وقطعة أرض.

وتابع المتهم: استمر الابتزاز عن طريق عدة أشخاص بينهم المجني عليه، فقررت استدراجه لمحل الفول الذي يملكه ثم خطفته إلي منزلي بعزبة البهتيم، مؤكدا أنه حاول الوصول إلى باقي شركاء الضحية الذين يحاولون ابتزازه بالفيديوهات.

واستمر يعذبه 8 أيام متواصلة اعترف خلالها بتصوير زوجته من أجل ابتزازه، فقام بتصويره بقميص نوم كما فعل مع زوجته، مشيرًا إلى أنه كان ينوي تسليم الضحية للشرطة، والوصول لكن فجر يوم واقعة مقتله حاول الهروب فقفز من الدور الثاني بالمنزل، ووقع علي رآسه، وحاول علاجه في المنزل لكنه قد فارق الحياة، فقرر حمله علي تروسيكل بعد لفه في بطانية وتم إلقائه في الترعة، حتي تم العثور علي الجثمان وكشف أمره من قبل رجال المباحث، وكشف عن معاونيه في ارتكاب الواقعة وإلقاء القبض عليه، فأرشد عن مكان إلقاء الجثة بالترعة.

وقررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس 5 متهمين بقتل حداد بعد حفلة تعذيب بعزبة البهتيني بمدينة الإسماعيلية، وإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقولهم واعترافهم الكامل بارتكاب الواقعة، بسبب ابتزاز الضحية للمتهم الرئيسي بفيديوهات لزوجة المتهم الرئيسي.

وكان قد مثل المتهمين الخمسة بقتل حداد الإسماعيلية بعد حفلة تعذيب بعزبة البهتيني بمدينة الإسماعيلية، وإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة.

ولقي شاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حداد، مصرعه علي يد شخص وزوجته وبمساعدة 3 من أصدقائه، بعد أن استدرجه إلي منزل الأخير، بعزبة البهتيني، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، ومارس عليه حفلة تعذيب لمدة 8 أيام حتي فارق الحياة، لخلافات بينهم، ثم ألقو به في ترعة الإسماعيلية.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من، رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل التعذيب أجراها الأخير بعدما استدراجه إلى منزله بعزبة البهتين التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لخلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقل رجال للمباحث إلى مكان الواقعه وتم معاينه الجثمان وتم اخطار النيابة العامة التي ناظرت الحادث وأمر ت بنقل جثه المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم هو "أحمد .ع"، وشهرته "الديب"، يعمل بائع فول وفلافل، ومقيم عزبة البهتيني بالإسماعيلية، استدرج شخص "أحمد. ق"، 35عامًا، يعمل حدادًا، مقيم منطقة الحكر بقسم ثانٍ، بمساعدة زوجته و3 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة، وتم إلقاء الجثمان في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.