اليوم السابع
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استقالة مدير وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الأوروبى بعد اتهامات

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:28 م
استقالة مدير وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الأوروبى بعد اتهامات فابريس ليجيرى
كتب محمد جمال

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قدّم مدير وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبى "فرونتكس" فابريس ليجيرى، الجمعة، استقالته بعدما قاد سياسة التكتل الرامية لتحصين حدوده في وجه المهاجرين، واتُّهم بالتساهل مع عمليات إبعادهم بشكل غير قانونى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.


وسينظر مجلس إدارة "فرونتكس" فى عرض ليجيرى التنحى خلال ساعات، وفق ما أفاد مصدر فرنسي "بعد تحقيق بشأن إدارته للوكالة أجراه أولاف (المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال)".

وخلص تقرير "أولاف" السري بشأن ليجيري إلى أنه "لم يمتثل للإجراءات وكان غير صادق مع الاتحاد الأوروبى وأدار الموظفين بشكل سيء"، وفق ما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

 


الاتحاد الأوروبى

فرونتكس

فابريس ليجيرى

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