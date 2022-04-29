استقالة مدير وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الأوروبى بعد اتهامات



وسينظر مجلس إدارة "فرونتكس" فى عرض ليجيرى التنحى خلال ساعات، وفق ما أفاد مصدر فرنسي "بعد تحقيق بشأن إدارته للوكالة أجراه أولاف (المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال)".



وخلص تقرير "أولاف" السري بشأن ليجيري إلى أنه "لم يمتثل للإجراءات وكان غير صادق مع الاتحاد الأوروبى وأدار الموظفين بشكل سيء"، وفق ما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية.