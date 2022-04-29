اليوم السابع
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استعدادًا لصلاة العيد..فتح ممرات للوصول للساحات الغربية الجديدة بالمسجد النبوى

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:19 م
استعدادًا لصلاة العيد..فتح ممرات للوصول للساحات الغربية الجديدة بالمسجد النبوى المسجد النبوى
إيمان حنا

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تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها استعدادا لليلة 29 وصلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لتهيئة سبل الراحة لقاصدي المسجد النبوي، حيث قامت الوكالة بالتعاون مع مكتب إدارة الإنشاءات بوزارة المالية بفتح ممر يوصل للساحات الغربية الجديدة للقادمين من طريق سلطانة ، بالإضافة لتسهيل الوصول للساحات الغربية للقادمين من طريق السلام وتهيئة مساحات إضافية لاسيعاب كثافة المصلين المتوقعة، وفق"واس".

يُذكرأن المسجد النبوي يشهد كثافةً في توافد المصلين والزوار في هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل، فيما تُقدم جميع الجهات ذات العلاقة خدماتها كافة؛ لتحقيق الانسيابية والراحة للجميع، ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة في أجواء إيمانية خاشعة.


المسجد النبوى

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صلاة العيد

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