إيطاليا تحافظ على استخدام الكمامة فى وسائل النقل حتى 15 يونيو

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستظل تحافظ على الزامية ارتداء الكمامة فى وسائل النقل والمراكز الصحية والأحداث الرياضية التى تقام فى أماكن مغلقة على الاقل حتى 15 يونيو ، حسبما ذكرت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إن إيطاليا تطلب حاليًا الكمامة في هذه المساحات وفي الداخل أيضًا في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمطاعم والحانات ، حيث اعتبارًا من 1 مايو لن يكون إلزاميًا.

وقال إسبيرانزا إنه سيوقع المرسوم في الساعات القليلة القادمة وبرر عدم إزالة الكمامة تمامًا لأن "إيطاليا رفعت حالة الطوارئ في 31 مارس لكنها لم تخرج بعد من الوباء ومن الضروري الحفاظ على الحيطة والحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد " اعتبارًا من 1 مايو ، سيظلون إلزاميين في وسائل النقل مثل الحافلة والمترو ، ولكن أيضًا في القطارات والطائرات"، "ويجب ارتداؤها في المراكز الصحية ومراكز إعادة التأهيل ودور رعاية المسنين ؛ في عروض مثل المسرحيات أو في السينما أو في الحفلات الموسيقية التي تقام في أماكن مغلقة ؛ وفي الأحداث والمسابقات الرياضية الداخلية.

في الحانات والمطاعم ومراكز التسوق ، لن يكون من الضروري حملها ولكن ستكون هناك توصية لاستخدامها في حالة الازدحام.

وسجلت إيطاليا 16.2 مليون إصابة و 163 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء في فبراير 2020.

فيما يتعلق بحملة التطعيم ، أكمل 90٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا الدورة التدريبية ضد فيروس كورونا و 84.17٪ ممن يمكنهم تلقي جرعة التعزيز قد فعلوا ذلك بالفعل.