إفطار جماعى لـ450 من أعضاء "قادرون باختلاف" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ "قادرون باختلاف"، إفطارا جماعيا لأعضاء قادرون باختلاف وأسرهم، ذلك في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية وضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة والتواصل الدائم مع أبطال التحدي وأسرهم تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأمين عام نقابة الصيادلة بالمحافظة، ومنسق عام مكتب قادرون باختلاف.

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بتنفيذ مثل هذه التجمعات والإفطار الجماعي بمشاركة 450 من أعضاء مكتب قادرون باختلاف وأسرهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بذوي القدرات والهمم، والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم ، وتحقيق مطالبهم في كافة المجالات وتوفير أوجه الرعاية لهم من خلال برامج ومبادرات وزارة الشباب والرياضة.



افطار جماعي بالشباب والرياضة



افطار جماعي لأعضاء قادرون باختلاف