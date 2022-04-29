إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة إسكندرية الزراعى بقها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، اتجاه القاهرة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، اتجاه القاهرة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور، انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص، اتجاه القاهرة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، بعد كوبرى قها.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصى، وتجنيب السيارة للحفاظ على سير الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وتسهيل انتقال الأفراد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.