اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بأسوان

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:24 م
إصابة شخصين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بأسوان حريق شقة سكنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم الجمعة، فى مدينة أسوان، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتمت السيطرة على الحريق فى الشقة السكنية.

 

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى أحد الشقق السكنية بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وكذلك سيارات الإسعاف.

 

وتبين أن الحريق نتج بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالمنطقة وهو ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية وقبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


حريق

انفجار اسطوانة بوتاجاز

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:00 ص

"حياة كريمة" تبث الحياة فى ربوع مصر.. "مياه الشرب" تستكمل 333 مشروعا و"الرى" تنفذ 166 تبطينا للترع فى أسوان.. والعمل فى تنفيذ 162 مشروعا صحيا فى 192 قرية بالمنيا.. والقومى للمرأة يختتم أمسية رمضانية بالأقصر

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:00 ص

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام.. (صور)

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:00 ص

"مصطفى" شاب أسوانى حفظ القرآن فى سن مبكرة وينشد للرسول فى بلدان عربية.. فيديو

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة