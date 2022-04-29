إصابة شخصين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب شخصان فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم الجمعة، فى مدينة أسوان، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتمت السيطرة على الحريق فى الشقة السكنية.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى أحد الشقق السكنية بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وكذلك سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحريق نتج بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالمنطقة وهو ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية وقبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.