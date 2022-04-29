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إزاى تقدم لحج الجمعيات الأهلية وأنت فى بيتك.. اعرف المطلوب

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:30 ص
إزاى تقدم لحج الجمعيات الأهلية وأنت فى بيتك.. اعرف المطلوب بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستقبل المؤسسة القومية لتيسير أعمال  الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى طلبات أعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين فى تأدية فريضة الحج هذا العام إلكترونيا على الرابط ‏https://bit.ly/3OBxBxI ، عن طريق إدخال صورة بطاقة الرقم القومى وجه وظهر فى ملف واحد، وتم اتاحة استمارة التقديم من رابط https://bit.ly/3v4FQuF لطباعتها وملئ البيانات ثم ختمها من الجمعية.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم 24 أبريل الجارى، وحتى يوم 12 مايو المقبل، حيث تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، منها أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
 
وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، مشددًا على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

التضامن

حج الجمعيات

التقديم لحج الجمعيات الاهلية

خطوات التقديم لحج الجمعيات

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