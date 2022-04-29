اليوم السابع
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إزالة بناء مخالف بمساحة 875 مترا بحوض جبانة المسلمين بمدينة الأقصر.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:33 م
إزالة بناء مخالف بمساحة 875 مترا بحوض جبانة المسلمين بمدينة الأقصر.. صور إزالة بناء مخالف
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة تعدي على أرض زراعية بشارع منشأة العماري الرئيسى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، واللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر للأجهزة الأمنية، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا الصدد قالت المهندسة نجلاء حسن الطاهر مدير الإدارة الزراعية بندر الأقصر، أن المخالفة تحمل رقم (1984) لسنة 2022، بناحية حوض جبانة المسلمين، عبارة عن سملات وأعمدة داخل قطعة أرض محاط بسور، بمساحة 875 م تقريباً وتمت إلإزالة حتى مستوي سطح الأرض.

فيما أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بمجابهة تعديات البناء المخالف والتعامل معها بكل حسم، يتم المرور اليومي لمواجهة أي مخالفات والتعامل الفوري معها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وخرجت الحملات بمعاونة أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الاقصر، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن وبمعاونة المقدم محمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، وشارك في الحملة هاشم يوسف حسن رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس حسن أبو القاسم رئيس الوحده الزراعية بناحية منشأة العماري، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار ومعاونية، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ومعاونية ،وأشرف الشاطر مسؤول قسم الإزالات بندر الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ومعاونية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (1)
رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (1)

 

رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (2)
رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (2)

 

رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (3)
رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (3)

 

رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (4)
رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (4)

 

رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (5)
رجال مدينة الأقصر يزيل بناء مخالف بمساحة 875 متر (5)

 

 


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