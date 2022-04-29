إزالة الإشغالات بمحيط ساحة أبو الحجاج فى الأقصر قبل عيد الفطر المبارك

وبدأت الحملات لإزالة الإشغالات بمحيط ساحة أبو الحجاج الأقصرى، بتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لمسؤولي المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتشديد على رفع كافة أنواع الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية بالميدان.

وكلف بتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، كل من أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بالمتابعة الميدانية أولا بأول لأعمال إزالة الاشغالات من خلال الحملات اليومية ، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق.

وفى نفس السياق واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، من حملات النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بأحياء مدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، وضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وتابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، برفقته أيمن حسين رئيس منطقة وسط، أعمال صيانة كشافات الانارة بحديقة الطفل وكورنيش النيل بدءً من بنك الإسكندرية حتى ميدان مرحبا، وشارع معبد الأقصر بدءً من من مبنى هيئة الرقابة الإدارية وصولاً حتى بنك مصر وأسفرت الحملة عن تركيب حوالى (60) كشاف ودهان وترميم الحلية الديكورية بأعمدة الإنارة.