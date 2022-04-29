أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 316 صكا من صكوك الإطعام خلال شهر رمضان

الأقصر- أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال الإدارات المختلفة فى بيع 316 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتدادًا لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقًا عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 316 صكا من صكوك الإطعام حتى الآن.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، وجاء المركز الاول - إدارة أوقاف النمسا قامت ببيع 55 صكا، والمركز الثانى – إدارة أوقاف البياضية قامت ببيع 53 صكا، والمركز الثالث – إدارة بندر الأقصر قامت ببيع 49 صكا، والمركز الرابع – إدارة أوقاف إسنا قامت ببيع عدد 44 صكا - المركز الخامس - إدارة أوقاف أصفون قامت ببيع 36 صكا - المركز السادس - إدارة أوقاف أرمنت قامت بيع عدد 31 صكا، والمركز السابع - إدارة أوقاف الطود قامت ببيع 21 صكا، والمركز الثامن - إدارة أوقاف الزينية قامت ببيع عدد 13 صكا، والمركز التاسع - إدارة أوقاف حاجر كومير قامت ببيع عدد 10 صكوك، والمركز العاشر - إدارة أوقاف القرنة قامت ببيع 4 صكوك إطعام.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على ما سبق فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الإطعام حتى الآن 316 صكا، قائلًا: "هنا نود أن نثمن هذا الأمر داعين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد الطيب ونتمنى التوفيق لباقى العاملين بالمديرية المكلفين بهذا الأمر وكل عام وأنتم بخير وسعادة".