"أسيوط" بالمركز 78 بين أفضل جامعات العالم فى توفير الطاقة والطاقة النظيفة

فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح الجامعة فى إحراز تقدم مشهود فى تصنيف التايمز الإنجليزي والخاص بأهداف التنمية المستدامة 2022 والتى شملت تقييم مستوى الجامعة فى 17 معيار، مشيراً إلى أن التقييم العام للجامعة أثمر عن احتلالها المركز 401 عالمياً والمركز الرابع بين أفضل الجامعات المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما شهد تقدماً كبيراً للجامعة فى ستة أهداف على المستويين العالمي والمحلي لعام 2022 مقارنة بعام 2021 .



وتقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة وكافة القائمين بالعمل فى مجالات التنمية المستدامة داخل الجامعة ، كما توجه بتحية شكر إلى فريق العمل بمكتب التصنيف الدولي بالجامعة لجهدهم فى نشر ثقافة التصنيف الأكاديمي والتعريف بمعاييره المختلفة فى تقييم أداء الجامعات.



و صرح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا العام شهد تحقق بعض ثمار خطة جامعة أسيوط للنهوض بالتصنيف الدولي. حيث تضمن تطور التصنيف الدولي لجامعة أسيوط في مجال الرعاية الصحية والطبية حيث تقدم ترتيب الجامعة عالميا إلي المركز 301 -400 عام 2022 بعد أن كانت فى المركز 401 -600 عام 2021 ، كما أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بتعاون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة مها كامل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع فى مجال العمل المجتمعي والحفاظ على البيئة داخل وخارج العمل وهو ما أنعكس أثره فى احتلال الجامعة المركز 78عالميا في مجال توفير الطاقة والطاقة النظيفة، وكذلك تقدم كبير باحتلال المركز 101 -200 في مجال المياه النظيفة والتخلص من النفايات. كما أضاف الدكتور المنشاوى إلى تطور التصنيف جامعة أسيوط عالمياً في مجالي الحياة تحت الماء والحياة على الأرض لتحتل الجامعة المركز من 201 -300 عالميا كما ظهرت جامعه أسيوط ولأول مره في تصنيف الجامعات والمتعلق بالمحافظة على المناخ محتله المركز من 301 -400 .



وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي للجامعة أن هذا التصنيف الصادر من هيئة التايمز الإنجليزي يختص بإنجازات الجامعات في مجال أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، ويأتى هذا التقدم تحقيقا لخطة جامعة أسيوط "نحن نستحق الأفضل" للنهوض بالتصنيف الدولي للجامعة وكذلك نتاجا للتعاون الكبير من جميع الكليات وممثليها بمكتب التصنيف، وتوجه الدكتور عمر ممدوح شعبان بخالص الشكر لإدارة الجامعة على دعمها ورعايتها لملف التصنيف موجهاً شكره كذلك لفريق العمل الخاص بالمكتب وشبكة المعلومات .



كما أضاف الدكتور محمد مصطفي حمد نائب مدير مكتب التصنيف الدولي للجامعة أن تقييم هذا العام شهد تطورا ملحوظا لجامعة أسيوط على المستوي المحلي باحتلالها المركز الرابع عي مستوي الجامعات المصرية مقارنه بالمركز السادس بالعام الماضي. وكذلك التقدم الي المركز الأول في مجال الحياة على الأرض والي المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية في مجالات الصناعة والابتكار، الطاقة المتجددة والمتوفرة والحياة تحت الماء وكذلك أعلن سيادته التقدم في المجال الطبي الي المركز السادس بدلا من العاشر على مستوي مصر في العام الماضي.