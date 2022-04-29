أسعار الخضروات بسوق الجمعة فى نبروه بالدقهلية.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الجمعة أكبر الأسواق بمدينة نبروه، رصد خلاله أسعار الخضار والفاكهة بمحافظة الدقهلية اليوم، حيث شهد السوق إقبالا متوسطا من قبل المواطنين؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك.



وتراوح سعر الطماطم ما بين 8 و12 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الأخضر والفلفل الحار 10 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجل كيلو الفلفل الألوان 30 جنيها للكيلو الواحد، وسجل الـ3 كيلو البصل الأبيض والأحمر 10 جنيهات.



وتراوح سعر الخيار ما بين 8 و10 جنيهات، وسجلت البطاطس والكوسة والجزر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل كيلو الباذنجان الأبيض 10 جنيهات، وسجل الكيلو ونصف باذنجان الأسود 10 جنيهات، وكيلو الليمون 20 جنيها.





باذنجان



بصل



طماطم



فلفل رومى



فلفل