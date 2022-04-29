وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 7 آلاف و189 وفاة، بعد تسجيل 26 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 5 ملايين و509 آلاف و57 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.