أعلنت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الجمعة، تسجيل 41 ألفا و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و889 ألفا و48 إصابة.
وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 7 آلاف و189 وفاة، بعد تسجيل 26 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 5 ملايين و509 آلاف و57 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
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