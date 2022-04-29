أخبار مصر.. مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة الداخلية مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الداخلية: منافذ أمان تقدم سلعا مخفضة للمواطنين لنهاية العام

قررت وزارة الداخلية مواصلة منافذ أمان التابعة للوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو

قررت وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إضافى حتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .

إتاحة التقديم لحج القرعة هذا العام طوال أيام عيد الفطر المبارك

يستمر التقديم لحج القرعة طوال فترة العيد حتى 6 مايو، فيما اشترطت وزارة الداخلية على المواطنين المتقدمين لحج القرعة، توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها "قرعة – سياحة – تضامن"، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.

التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

دار الإفتاء تستطلع غدًا هلال شهر شوال.. وتحدد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1443هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غدا السبت القادم الموافق 30 ابريل ، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

السعودية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط بالعمرة دون تصريح

جدد الأمن العام بالمملكة العربية السعودية تحذيره لمن يتم ضبطه قادمًا للعمرة دون تصريح بمخالفته بغرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف ريال.وفق "سبق".

أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك مع إيسترن كومبانى

يغيب يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيسترن كومبانى فى الجولة 17 بالدورى العام، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار فى مباراة الأمس، والتى جمعت الزمالك والمصرى ضمن منافسات الجولة 16 وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

صلاح يعادل إنجاز رونالدو فى جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليز

عادل النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى إنجاز كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الذى فاز مرتين من قبل عامى 2007 و2008 بجائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، حيث نجح الفرعون فى الحصول عليها للمرة الثانية فى مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

خالد داوود لـ"اليوم السابع": النظام المصرى وطنى حتى وإن اختلفنا معه ودخلنا السجن.. نسعى لإنجاح الحوار الوطنى وحالة الحراك التى دعا إليها الرئيس.. قلت للرئيس السيسى نريد أن نبدأ صفحة جديدة فقال إن شاء الله قريبا

بينما كان هذا الحوار مع الكاتب الصحفى خالد داوود ينتهى، كانت الأنباء تتطاير حول صدور عفو عن حسام مؤنس المتحدث السابق باسم التيار الشعبى، فى استجابة سريعة للغاية للمطالب التى عرضتها رموز التيار المدنى أثناء مشاركتها فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. فى السطور التالية يتحدث خالد داوود لـ«اليوم السابع» عن تفاصيل مشاركة رموز التيار المدنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

أهلا بالعيد.. العرب يستعدون لاستقبال عيد الفطر.. عُمان تُقصر الصلاة بالمساجد على متلقى اللقاح.. الإمارات: تسهيلات منح تأشيرة السياحة.. الكويت: إلغاء المصليات وإطلاق 2800 رحلة.. ومفتى القدس يعلن موعد الصلاة

فى أجواء تسودها الفرحة والبهجة؛ يستعد العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك، واختلفت الاستعدادات من دولة إلى أخرى خاصة فيما يتعلق بضوابط إقامة صلاة العيد، بعد أن فرضت جائحة كورونا بروتوكولات للصلاة خلا العامين الماضيين.