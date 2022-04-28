95 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اعتماد مبلغ 95 مليون و5 آلاف و514 جنيه لتنفيذ 2440 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودى، أن عدد المشروعات الممولة من الجهاز بلغت 2440 مشروعا ، منها 199 مشروعا صغير بإجمالى تمويل42 مليون و857 ألف و763جنيه، وفرت 567 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2241 مشروعا بتمويل قدره 52 مليون و147 ألف و751 جنيه وفرت 3901 فرصة عمل لابناء محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى ذلك فى الوقت الذى تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.