اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 08:19 م
أكرم القصاص
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64 الف لاجىء أوكراني في النمسا وتوقعات بتضاعف الأعداد ثلاث مرات قريبا

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 م
64 الف لاجىء أوكراني في النمسا وتوقعات بتضاعف الأعداد ثلاث مرات قريبا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مايكل تاكاس منسق شئون اللاجئين فى مجلس الوزراء النمساوي اليوم أن عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين فى النمسا بلغ 64 الفا و400 لاجىء حتى الأن متوقعا أن يتضاعف هذا العدد ثلاثة مرات قريبا .
 
و قال تاكاس - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إنه على الرغم من الزيادات المتلاحقة رصد مجلس الوزراء أيضا رغبة الكثير من الأوكرانيين فى العودة الى بلادهم لافتا الى أن القطارات المتجهة من فيينا الى كييف محجوزة بالكامل .
 
وأشار تاكاس الى أن هناك مجموعة واسعة من الدوافع للعودة بسبب الرغبة في لم شمل العائلة إلى جانب عدم قدرة البعض الآخر على الاقامة في دور اللاجئين لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين يريدون البقاء في النمسا بشكل دائم .
 
ولفت إلى أن الكثير من طلبات اللجوء لا تزال قيد المعالجة ولم يتم الانتهاء بشكل كامل إلا من نحو 38 الف طلب .

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