اليوم السابع
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وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: الغاز الروسى لن يتم دفعه ثمنه بالروبل

الخميس، 28 أبريل 2022 09:37 ص
وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: الغاز الروسى لن يتم دفعه ثمنه بالروبل حرب اوكرانيا - ارشيفية
فاطمة شوقى

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أعلن وكيل وزارة الخارجية الايطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا أن "الغاز الروسي لن يٌدفع ثمنه بالروبل"، وقال ذلك في مداخلة أمس مع برنامج تلفزيوني "إنها كانت محاولة من الرئيس بوتين ولكن تصدينا لها"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

واضاف أن "إيطاليا من بين الدول التى تنظم نفسها للاستغناء عن الغاز الروسي. نحن نبحث عن مصادر أخرى للإمداد وعلينا تسريع مشاريع الطاقة المتجددة التي تنتظر الحصول على التراخيص ويمكن البدء فيها على الفور: هذا اقتراح يقدمه حزبنا لرفض ابتزاز بوتين".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت وفي وقت سابق من التجاوب مع مطالب روسيا منوهة بأن الدفع بالروبل يشكل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

كما وصفت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بـ"العدواني والابتزازي".

 

 


ايطاليا

الغاز الروسى

الروبل

الاتحاد الاوروبى

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