وفاة الدكتور هاني السعيد عميد كلية تجارة جامعة القناة إثر أزمة قلبية مفاجئة

الإسماعيلية - السيد فلاح

توفي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، الدكتور هاني السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وأدي الدكتور هاني السعيد، عمله داخل جامعة قناة السويس أمس بشكل طبيعي، كما حضر إفطار أعضاء هيئة التدريس، بحضور رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الدكتور هاني السعيد الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من المطافي"الإسماعيلي"، والدفنة بمقابر الشهداء، علي أن يقام العزاء مساء اليوم بقرية النورس.

ونعي المئات من طلاب جامعة قناة السويس، وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور هاني السعيد، مؤكدين أن خبر وفاته كان صدمة كبيرة لهم، خاصة أنه كان لا يعاني من أي أمراض، ويلقي حب كبير داخل جامعة القناة، ويشيد بأخلاقه كل طلابه علي مدار سنوات حياته العلمية داخل جامعة قناة السويس، وادي عمله أمس داخل الجامعة بشكل طبيعي.

وأصدرت قناة السويس بيانًا نعت فيها فقيد الراحل، وقال البيان، يتقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس بخالص العزاء لأسرة الدكتور هاني السعيد، عميد كلية التجارة الذي وافته المنيه، اليوم الخميس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وحرص نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأسرة كلية التجارة على تقديم واجب العزاء داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وكان أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا في يناير الماضي، بتكليف الدكتور هانى السعيد، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس قسم إدارة الأعمال، للقيام بالعمل عميدًا لكلية التجارة.