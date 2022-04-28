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وزير الدفاع الأوكرانى: قصف كييف أثناء زيارة جوتيريش اعتداء على أمنه الشخصى

الخميس، 28 أبريل 2022 08:35 م
وزير الدفاع الأوكرانى: قصف كييف أثناء زيارة جوتيريش اعتداء على أمنه الشخصى الحرب الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قال ألكسى ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكرانى، إن قصف كييف أثناء زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اعتداء على أمنه الشخصى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية دونيتسك الشعبية عن سقوط 5 قتلى و23 جريحا جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكى فى مدينة دونيتسك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

 

وأكدت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك على "تيليجرام" أن أربعة أشخاص قتلوا فورا جراء القصف الذي طال حي تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، بينما فارق شخص آخر الحياة في سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.

 

وذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى إصابة 21 مواطنا بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى طفلين تعرضا لجروح متوسطة الخطورة.

 

ووفقا لوكالة دونيتسك للأنباء، طال القصف الأوكراني سوقين تجاريتين في المنطقة، ما أسفر عن نشوب حرائق فيهما.

 

وأعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين عن تعليق حركة الترام بعدد من المسارات في منطقة كيروفسكي ومنطقة بيتروفسكي المجاورة.

 

وذكرت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، أن هذا القصف نفذ براجمات صواريخ "جراد".


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