وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى بعيدة المدى

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى بعيدة المدى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الجانب الروسي، كما يمكن التصور، سيواصل المحاولات لتعطيل وسائل الدفاع الجوى لدى أوكراني، ونحن يجب أن نركز على ذلك، موضحا أنه يجب أن نتأكد من أننا نتيح للأوكرانيين إمكانية لاستعادة قدراتهم في ما يخص وسائل الدفاع الجوي في حال تدميرها، وهذا العمل مستمر ونحن سنواصل تعزيز ترسانتهم من الأنظمة التي نقدمها، وهي أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى للدفاع الجوي، وكذلك أنظمة بعيدة المدى، ما يعتبر الأهم.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الأنظمة البعيدة المدى مثل "إس-300" تتسم بأهمية حيوية، وفي حال تدميرها سنضمن مع شركائنا وحلفائنا تقديم وسائل إضافية بأسرع ما يمكن، مؤكدا أهمية تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة بأسرع ما يمكن، وأن الوسائل لإطلاق النار على المدى البعيد ستكون الحاسمة في المعارك المقبلة في منطقة دونباس، وأن ذلك كان أحد العناصر الرئيسية لاجتماع وزراء الدفاع الغربيين وحلفائهم في قاعدة "رامشتاين" الألمانية مؤخرا.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل بسرعة قدر ما تستطيع لتزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة التي تطلبها كييف منها، لافتا إلى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 800 مليون دولار التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا، وأول مدفع هاوتزر من تلك الحزمة وصلت إلى المطار في أوكرانيا يوم السبت.