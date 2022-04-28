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وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال: ركائز البناء وأصحاب الهمم

الخميس، 28 أبريل 2022 02:21 م
وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال: ركائز البناء وأصحاب الهمم اللواء محمود توفيق
كتب محمود عبد الراضي

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أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لـ محمد سعفان "وزير القوى العاملة" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.. جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، فى تلك المناسبة التى نعتز بها جميعاً نؤكد على تقديرنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء .. ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء فى كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة .. الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية".

 

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة لـ جبالى المراغى "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها:" يسُرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن نحتفى بعمال مصر رمزاً للعطاء والأداء المتفانى من أجل دفع مسيرة العمل الوطنى نحو الإرتقاء .. نؤكد على تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم، حفظ الله مصر منارة تهدى الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء .. وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها".


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اخبار الداخلية

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