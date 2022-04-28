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وزير الخارجية الأمريكي: ندرس إمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة

الخميس، 28 أبريل 2022 11:44 م
وزير الخارجية الأمريكي: ندرس إمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في إطار العقوبات ضد موسكو، وفقا لروسيا اليوم.

 

ووجه إلى وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة الاستماع في الكونجرس الأمريكي، سؤال ما إذا كان بإمكان الإدارة الأمريكية أن تدرس مصادرة ليس فقط أصول رجال الأعمال الروس الذين فرضت عليهم عقوبات، بل وأصول البنك المركزي الروسي أيضا.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي ردا عليه: إذا قلنا باختصار، فالجواب نعم. وهي واحدة من القضايا التي طلبنا من خبرائنا القانونيين أن يدرسوها، لتحديد ما هي الصلاحيات التي سنحتاج إليها لمصادرة هذه الأصول.

 

وفى وقت سابق، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

 

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.


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