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وزيرة خارجية ليبيا تشارك فى ندوة حول تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة

الخميس، 28 أبريل 2022 11:00 م
وزيرة خارجية ليبيا تشارك فى ندوة حول تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
كتب: أحمد جمعة

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شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في الندوة الافتراضية بعنوان: "تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) بالاشتراك مع المركز الدولي لمبادرات الحوار (ICDI).

وبحسب بيان وزارة الخارجية الليبية، حضر الندوة التي عقدت عن طريق برنامج "الزوم" نائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام الدكتور "مايكل يافي" والأمين العام المساعد السابق لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الأركان السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف، وأدار حلقة النقاش ​​وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور جمال بن عمر.

وناقشت الندوة التداعيات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين دول الناتو وروسيا، على البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحث آفاق السلام في النزاعات الجارية والأزمات. لا سيما في سوريا وليبيا وتونس واليمن ولبنان والعراق، في ضوء إعادة التموضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي، كذلك رؤية ليبيا حول المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتأثير المحتمل على النزاعات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تأثير هذه الحرب سلباً على الديناميكيات على مستوى مجلس الأمن الدولي؛ مما يزيد من تعقيد التسويات السلمية لهذه النزاعات.

 

 

 


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