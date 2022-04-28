اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمات خلال الأعياد

الخميس، 28 أبريل 2022 04:47 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمات خلال الأعياد حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، منظومة العمل بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المركز، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز.

 

وأكدت مجدى على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أى طوارئ وتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.

 

من ناحية أخرى، شددت نائب المحافظ على إعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة، وذلك بالتنسيق مع قطاعى التموين والزراعة.


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