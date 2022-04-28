نائب الأفلام الإباحية يثير الجدل فى "حزب جونسون".. صحيفة بريطانية تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

شوهد عضو في البرلمان البريطاني ينتمي لحزب المحافظين، وهو يتصفح مواد إباحية على هاتفه في غرفة مجلس العموم من قبل نائبات وصفن الامر بالمرعب، وفقا لصحيفة ذاصن.

ورفض زعماء الحزب الكشف عن اسم النائب وفضحه ولكن تم تأكيد الامر، وفقا لما كشفته نائبتين خلال اجتماع مجلس النواب مساء الثلاثاء.

وأدت المزاعم الاخبار التي كشفت عنها الصحيفة، إلى حدوث صدمة عبر وستمنستر وأثارت تحقيقًا رسميًا في حزب المحافظين، ووقالت متحدثة باسم رئيس السوط إنه "يبحث في هذا الأمر. هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتم اتخاذ الإجراءات".

وانتقد النواب المروعون السلوك المثير للاشمئزاز، أصرت النائبة بولين لاثام المحافظة: "يجب أن يرحلوا. وهذا يعني أن حياتهم الوزارية قد تم إطلاق النار عليها تمامًا ومن المحتمل أن تكون مسيرتهم البرلمانية انتهت"، وقال محافظ اخر : "ما حدث غير مقبول في أي مكان عمل".

وقال المتحدث باسم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن مشاهدة المواد الإباحية في مجلس العموم "جريمة بموجبها يجب الفصل".

وقال ميل سترايد ، النائب عن حزب المحافظين، لراديو تايمز: "لم أصادف أي شيء كهذا خلال الـ 12 عامًا التي قضيتها في البرلمان لا أعرف التفاصيل ، ولا أعتقد أنه من المعروف للجمهور من هو هذا الشخص ، لكن من الواضح ، تمامًا ، وغير مقبول تمامًا ، إذا حدث ذلك."

من جانبه حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس ، من عزل أي وزراء متورطين في الخلاف، وقال لمجلس العموم: "من المؤكد أن التحرش الجنسي أمر لا يطاق ومن الصواب أن يكون لدى الأعضاء الآن إجراء يمكنهم من خلاله لفت انتباه سلطات مجلس النواب إلى ذلك ، وبالطبع يكون هذا سببًا للفصل".

ويطلق على مجموعة النواب التي اجتمعت يوم الثلاثاء اسم لجنة 2022 ، وهي فرع من مجموعة 1922، تم تعيينهم لمناقشة سبل الاحتفاظ بالمزيد من النساء في البرلمان ولكن ذلك انحدر إلى مشاركة قصص السلوك غير اللائق.

وتأتي الفضيحة بعد أيام فقط من الكشف عن اتهام ثلاثة وزراء واثنين من نواب حزب العمال بسوء السلوك الجنسي.