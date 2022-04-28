ميديكال إكسبرس يقدم أهم 4 علاجات لفيروس كورونا.. اعرف شروط تناولها

كتبت أمل علام

كشف موقع ميديكال إكسبرس أن المصابين حديثا بفيروس كورونا أصبح لديهم أكثر من خيار للعلاج يمكن تناولهم في المنزل، ولكن يجب تناول هذه الأقراص في أسرع وقت ممكن بمجرد ظهور الأعراض، حيث يكمن التحدى فى إجراء الاختبارات والحصول على وصفة طبية وبدء تناول الأقراص في فترة قصيرة.

ووفقا لما ذكره موقع ميديكال إكسبرس فإن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وافقت على أقراص فايزرPfizer ، والتي يطلق عليها باكسلوفيد Paxlovid ، وعقار لاجيفريو Lagevrio من شركة ميرك Merck فى أواخر العام الماضي، في المرضى المعرضين لمخاطر عالية، حيث ثبت أن هذه العقاقير تقلل من فرص دخول المستشفى أو الوفاة من كورونا.

من يجب أن يتناول هذه الأقراص؟

لا تناسب الأقراص المضادة للفيروسات كل من يحصل على نتيجة إيجابية في الاختبار، وهي مخصصة لمن لديهم أعراض كورونا خفيفة أو معتدلة والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير، وهذا يشمل كبار السن وذوي الحالات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان والسكري التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

من الذي يجب ألا يتناول هذه الأقراص؟

لا يُصرح لعقار لاجيفريو Lagevrioمن شركة ميرك للأطفال لأنها قد تتداخل مع نمو العظام، كما أنه لا يوصى به للنساء الحوامل بسبب احتمالية حدوث تشوهات خلقية .

لا يُنصح باستخدام أقراص فايزر للمرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الكلى أو الكبد، كما أنه قد لا يكون الخيار الأفضل للبعض لأنه قد يتفاعل مع أدوية أخرى.

الحبوب المضادة للفيروسات غير مصرح بها للأشخاص الموجودين في المستشفى بسبب كورونا.

ما هي نافذة العلاج؟

يجب أن تبدأ في تناول الأقراص في أسرع وقت ممكن، في غضون 5 أيام من بدء الأعراض، مثل السعال والصداع والحمى وفقدان التذوق أو الشم وآلام العضلات والجسم من بين العلامات الأكثر شيوعًا، يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها موقعًا إلكترونيًا للتحقق من الأعراض.

وينصح الدكتور كاميرون وولف، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ديوك، بإجراء اختبار بمجرد ظهور أعراض كورونا.

من أين يمكنك الحصول على الأقراص؟

المستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة من بين المواقع التي يوجد فيها الأقراص المضادة للفيروسات، ولكن يجب أن تأتي الوصفات الطبية من طبيب أو عامل صحي آخر مرخص له، تتوفر العلاجات الفموية حاليًا في حوالي 20000 موقع في جميع أنحاء البلاد، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن يقفز هذا المجموع إلى حوالي 40.000 في الأسابيع القليلة المقبلة.

هل توجد خيارات أخرى لمرضى كورونا الجدد؟

في فبراير الماضى وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، بدواء جديد يؤخذ عن طريق الحقن من شركة ايلي ليل Eli Lilly ، وهو عقار بيبتيلوفيماب bebtelovimab ، يستهدف متغير أوميكرون omicron بأجسام مضادة لمكافحة الفيروسات، حيث اعتمد المنظمون هذا الدواء للبالغين والمراهقين المصابين بحالات خفيفة إلى متوسطة من كورونا المعرضين لخطر عالٍ من دخول المستشفى والوفاة.

ما العلاجات الأخرى التي قد يتم الموافقة عليها؟

شركة الأدوية اليابانية Shionogi تختبر أقراصا أخرى مضادة للفيروسات، على عكس عقار باكسلوفيد Paxlovid ، لا يتطلب دواء الشركة تناول مضاد فيروسات ثانٍ لتعزيز فعاليته ضد كورونا يمكن أن يقلل ذلك من بعض مشاكل التفاعل الدوائي المحتملة المرتبطة بمزيج عقار باكسلوفيد Paxlovid.

تم تصميم عقار Shionogi أيضًا ليتم تناوله مرة واحدة يوميًا لمدة 5 أيام، هذا أبسط من جرعات باكسلوفيد، والتي يجب تناولها مرتين يوميًا لمدة 5 أيام.

في اختبار منتصف المرحلة، قالت Shionogi إن عقارها قلل بشكل كبير من مستويات فيروس كورونا، وتجري الشركة دراسة عالمية كبيرة على المرضى الذين يعانون من زيادة خطر دخول المستشفى أو الوفاة بسبب العمر أو مشاكل صحية أخرى. النتائج المبكرة لتلك الدراسة - التي تمولها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة - من المتوقع بحلول الخريف. وطلبت الشركة بالفعل الموافقة في اليابان وتخطط أيضًا لتقديم الطلبات إلى المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا.