مياه دمياط تكرم العاملين وأسرهم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

دمياط - معتز الشربينى

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الاحتفال الختامى لمسابقة حفظ القرآن الكريم للعاملين وأسرهم، والتى أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

كرم العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأسرهم بحضور لجنة الأشراف والتقييم من وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد الكناني، الشيخ على إسماعيل صابر.

وتم تكريم 17 متسابق مقسمين على ثلاث مستويات هى "حفظ القرآن الكريم كامل – حفظ نصف القرآن الكريم – حفظ ربع القرآن الكريم" .

وأعرب المهندس خالد جمال الدين عن مدى سعادته بتلك المسابقة لما لها من طابع معنوى قيم وعظيم، وأكد على ضرورة إعداد العديد من المسابقات فى هذا السياق، كما أشاد جميع الحضور بالمسابقة وبحسن التنظيم متمنين المزيد من تلك المسابقات التى تنشر روح الولاء والانتماء وغرس القيم الطيبة .