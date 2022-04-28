موسم الخير فى الشرقية.. "اليوم السابع" مع المزارعين فى غيطان القمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب الريف المصرى بمحافظة الشرقية، عن فرحة المزارعين بحصاد محصول القمح، وقال محمد بندارى من قرية نزلة خيال مركز أبو كبير مزارع " اليوم عيد بالنسبة لنا كمزارعين، لأننا نحصد ما زرعناه من خير فى أرضنا الكريمة والتى تنتج دائما كل الخير ، وتفيض علينا بمحصول يساعد فى إنجاز الاشياء الهامة فى حياتنا".



ولفت إلى أن أسعار محصول القمح التى قررتها الحكومة مرضية جدا وتعود بهامش ربح مرضى لنا كمزارعين، مقدما الشكر للمسئولين على تحويل الشون إلى صوامع تحفظ المحصول وتوفر الفاقد.



وأضاف يحى محمد يوسف من قرية نزلة خيال مزارع: زرعنا القمح بعد حصاد محصول لب البطيخ السوبر فى أول شهر هاتور بنظام التحضير، وقمنا بمراجعة المحصول يوم بيوم واعطينا الزرع الأسمدة اللازمة له بزيادة، وكذلك الأدوية، كما قمنا برى محصول القمح فى مواعيده المحددة ، وبالتالي فإن الإنتاج وفير وظهرت سنابل القمح محملة بحبوب القمح".



وأضاف السيد محمد صاحب " الكومباين " آلة حصاد محصول القمح، أنه يبدأ العمل فى السابعة صباحا وينتهى بعد العصر فى مرحلة الحصاد، وبعدها تبدأ مرحلة الدراس حيث يقوم المزارعين بتجميع المحصول فى مكان واحد وتقف بجواره الدراسة ويتم فصل عيدان القمح عن حبات القمح نفسه وبعدها يبدأ بيع المحصول وتوريده.

