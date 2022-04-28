اليوم السابع
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موسكو: الجنائية الدولية تتحول لأداة سياسية وبعيدة عن العدالة

الخميس، 28 أبريل 2022 04:00 ص
موسكو: الجنائية الدولية تتحول لأداة سياسية وبعيدة عن العدالة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد سيرجي ليونيدشينكو، رئيس القسم القانوني بالبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تكاد تكون أداة سياسية وبعيدة عن العدالة.

وقال ليونيدشينكو في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن: "المحكمة الجنائية الدولية هي تقريبا أداة سياسية وليس لها علاقة بالعدالة".

وأضاف: "اثنان من المنظمين المشاركين باجتماع الأربعاء وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، بذلا قصارى جهدهما لحماية جيشيهما من المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "لقد طور كلا البلدين تشريعات وقائية. وأدى الضغط السياسي والضغوط المالية وحتى فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النتيجة المرجوة".

ولفت إلى أن "التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها جنود هاتين الدولتين في العراق وأفغانستان لا تحظى بالأولوية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن هذا يوضح تماما الدرجة الحقيقية لمدى حيادية وموضوعية المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن نفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين بدأتا فجأة في دعم المحكمة وضخ ملايين الدولارات فيها. وأكد ليونيدشينكو أن هذا العلاقة تحوّل العدالة إلى مهزلة.


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