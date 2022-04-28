ملاحقة محتكرى السلع قبل العيد.. ضبط 1225 قضية تموينية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1225) قضية تموينية متنوعة من بينها (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (24 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أسمدة" – 13 طن أسمنت) (314) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (14,920 طن "دقيق - زيت طعام – سكر - مكرونة – أرز - أعلاف" – 35 إسطوانة بوتاجاز – 2548 عبوة سجائر) .

كما تم ضبط (485) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 9 قضايا دقيق مدعم "تجميع " – 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر - 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 74 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 70 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 44 قضية توقف عن الإنتاج – 164 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (159,770 طن دقيق "بلدى" – 250 رغيف- 323 بطاقة ذكية) .

وكذا (15) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,021 طن "سكر – أسمدة" – 323 بطاقة تموينية) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (232,491 طن – 2548 عبوة سجائر –35 إسطوانة بوتاجاز – 323 بطاقة ذكية – 250 رغيف) كان أبرزها ضبط (3,2 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام") وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعهم بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (153,25 طن "دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشورعة، وضبط (1,97 طن "سكر تموينى – زيت تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة المنوفية، وضبط (252 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة، وضبط (10 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ، ما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة بنى سويف، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الاعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن أسمنت ) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (60 طن أقماح مستوردة بدون مستندات "مستلزمات إنتاج" - 21,3 طن دقيق أبيض - 3,6 طن نخالة ناعمة معبأة داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة "منتج نهائى") .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الأقماح بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (2,8 طن "أقماح محلية" محظور تداولها تم تجميعها لإستخدامها فى إنتاج الأعلاف الحيوانية "مستلزمات إنتاج" - 16,35 طن "أعلاف حيوانية وداجنة" منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية).. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (7,6 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (2,45 طن "أسماك مملحة ومدخنة – فسيخ – رنجة")بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (17,5 طن دهانات) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الدهانات بدون ترخيص) بمحافظة البحر الأحمر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (80 طن فول) معبأة داخل عبوات بدون بيانات"مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية) بمحافظة البحيرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .