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معلومات الوزراء: مصر تحسن من كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

الخميس، 28 أبريل 2022 01:49 م
معلومات الوزراء: مصر تحسن من كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا يرصد الجهود المصرية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي؛ حيث وصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية خلال 2021 إلى 98.7%، مقابل 98.5% خلال 2020.
 
ووصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي خلال 2021 إلى 66.7% مقابل 61.5% في 2020، وارتفعت نسبة مياه الصرف المعالج في مصر من 86.6% في 2020 إلى 74.3% خلال 2019.
 
وتشرع مصر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير 6.4 ملايين م3 يوميًّا من احتياجات المواطنين للشرب.
 
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انفوجراف

 


مياه الشرب

الصرف الصحي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

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