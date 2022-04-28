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معلومات الوزراء: الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر

الخميس، 28 أبريل 2022 01:31 م
معلومات الوزراء: الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت هند مختار

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https://youtu.be/UOIKMQc2cOM
 
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس)؛ بهدف إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة.
 
وأوضح مركز المعلومات إنه من المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، ومن المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة خلال أبريل 2022.
 
 

اكاديمية تصدير

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التخطيط

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