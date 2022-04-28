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مصرع 3 وإصابة 2 بحادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بطريق دهشور

الخميس، 28 أبريل 2022 11:50 ص
مصرع 3 وإصابة 2 بحادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بطريق دهشور اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين تصادم سيارة نقل وتروسيكل بطريق دهشور في الجيزة  وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة طريق دهشور بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل مما أسفر عن وفاة 3 اشخاص وإصابة 2 آخرين وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحلدث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي سائق السيارة النقل للتحقيق معه.

 

 


إدارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

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