مصرع عامل سقط من الطابق التاسع ببرج سكنى تحت الإنشاء بطنطا

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع ببرج سكني تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي بطنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شخص في مسقط برج سكني بمنطقة العجيزى.
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط عامل من الطابق التاسع أثناء عمله حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقي حتفه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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