مصرع عامل سقط من الطابق التاسع ببرج سكنى تحت الإنشاء بطنطا

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شخص في مسقط برج سكني بمنطقة العجيزى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط عامل من الطابق التاسع أثناء عمله حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقي حتفه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.