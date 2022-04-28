اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص فى الجيزة

الخميس، 28 أبريل 2022 02:24 م
مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه بمحيط محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث صدمته سيارة ميكروباص، وفر قائدها هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بمحيط محور صفط اللبن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ميكروباص صدمت شخصا خلال سيره بصحبة زوجته، مما أسفر عن مصرعه.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لتحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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