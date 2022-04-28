مدعى المحكمة الدولية يدعو الجميع لعدم اتخاذ موقف سلبى إزاء الحرب فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

دعا كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجميع إلى عدم الوقوف موقف المتفرج السلبي إزاء ما يجري حاليا في أوكرانيا.

جاء ذلك على خلفية عقد جلسة غير رسمية بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا" نظمتها بعثتا ألبانيا وفرنسا.

وقال خان: المبدأ الذي أريد التأكيد عليه هو أن الوقت ليس وقتا للحديث، بل إنه وقت العمل، لا يمكن للقانون الدولي أن يقف موقف المتفرج السلبي. لا يمكن أن يكون خامدا. نحن بحاجة إلى التحرك بحذر ليوفر الحماية ويصر على المساءلة."

كان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، نشر فريق في المنطقة، كما زار أوكرانيا مرتين في الفترة الماضية، حيث زار ليفيف وكييف وبوتشا، وغيرها من المدن الأوكرانية، كما أن فريقه المؤلف من خبراء في الطب الشرعي وعلماء والمحامين- قد ذهب إلى مناطق أخرى أيضا، وفي نفس الوقت أجرى تحقيقات مستقلة

وأشار المدعى العام إلى أنه تم توقيع اتفاق لإنشاء فريق تحقيق مشترك، وهى أول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، يشارك مكتب المدعي العام في فريق التحقيق المشترك مع بولندا وليتوانيا وأوكرانيا. وبالتوازي مع ذلك، هناك أكثر من تسع دول أوروبية أخرى تجري تحقيقات هيكلية وغيرها.