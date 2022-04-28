محمد بن راشد يدعم «حملة المليار» بـ 400 مليون وجبة فى 50 دولة

إيمان حنا

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتام مبادرة «المليار وجبة» بنجاح والتى انطلقت خلال شهر رمضان فى 50 دولة، وتحقيقها أهدافها في توفير مليار وجبة للمحتاجين، مؤكداً أن الحملة تعبرعن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين. وفق "الإمارات اليوم".

وكشف بن راشد عن نجاح الحملة في جمع 600 مليون وجبة، ومساهمته بـ400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» : «نختتم بحمدالله حملة (المليار وجبة) بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد.. ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل».

وأضاف: «حملة المليار وجبة تعبرعن القيم الحقيقية لشعب الإمارات، وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره، وسط ظروف وتحديات غذائية يشهدها العالم. أشكر جميع من ساهم وشارك وشجع وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم.. حفظ الله الإمارات.. وحفظ الله شعب الإمارات».

وأكد الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد ، محمد عبدالله القرقاوي، أن تحقيق مبادرة «المليار وجبة» أهدافها بعد أقل من شهر من إطلاقها، يرسخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني، ومنارة للعمل الإغاثي، تمتد منها يد العون والإحسان إلى الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد.

وقال إن النتائج القياسية التي تفوق التوقعات لحملة «المليار وجبة»، تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي في ترسيخ رسالتها الإنسانية عالمياً، باعتبارها مسهماً فعالاً في الجهود الدولية لمواجهة وتخطي التحديات الإنسانية، ومن خلال حرصها الدائم على تقديم الدعم الكامل للقضايا الإنسانية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن حملة «المليار وجبة»، وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، تعد استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورائد العمل الخيري والإنساني، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، سارت على دربه قيادة الدولة، وتمكنت من تحقيق نقلة نوعية في مجالات العون الإغاثي عبر العديد من المبادرات المبتكرة، ومنها مبادرات إطعام الطعام المتزامنة مع شهر رمضان المبارك كل عام، والتي تطورت من 10 ملايين وجبة قبل عامين، لتصبح 100 مليون وجبة العام الماضي، ثم توسعت لتصبح مليار وجبة هذا العام، وسط إقبال قياسي على المساهمة من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين.

وشدد القرقاوي على أن تحقيق الحملة لأهدافها في أقل من شهر يعكس عمق قيم العطاء والإحسان والكرم الراسخة في عقل ووجدان مجتمع دولة الإمارات، باعتبارها ثقافة إماراتية متأصلة.