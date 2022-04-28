وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وجدت المحكمة أن تويتر، مذنبا بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي وفرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل.



في وقت سابق، أصدرت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجماهيرية بروتوكولًا بشأن جريمة إدارية.



جاء ذلك بعد أن رفضت إدارة تويتر الامتثال لقرارات محاكم منطقة نوفوسيبيرسك وجمهورية الشيشان والتي قضت بطلب إزالة عدد من المنشورات.