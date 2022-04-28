قضت محكمة فى موسكو اليوم /الخميس/ بفرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل (41100 دولار) على منصة تويتر، على عدد من المنشورات، بما فى ذلك تلك التى تحمل صورة صليب معقوف (محظور فى روسيا) وتعليمات لصنع زجاجة مولوتوف.
وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وجدت المحكمة أن تويتر، مذنبا بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي وفرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل.
في وقت سابق، أصدرت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجماهيرية بروتوكولًا بشأن جريمة إدارية.
جاء ذلك بعد أن رفضت إدارة تويتر الامتثال لقرارات محاكم منطقة نوفوسيبيرسك وجمهورية الشيشان والتي قضت بطلب إزالة عدد من المنشورات.
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