محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ولا تهاون مع المتعدين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن بمدينة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، إضافة لحالة بناء مخالف بالدور العاشر.

وتمكنت الحملات من إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة قيراط بعزبة حلمى التابعة للبخانيس وتمت الإزالة وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، كما تم إزالة تعدى على مساحة قيراطين أرض زراعية بروينة، كما تمكنت الحملات من التصدي للبناء المخالف بإزالة مبنى بالطابق العاشر ومصادرة الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية ، ومواجهة أى حالة تعدى عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا يتم إزالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية.

وحذر محافظ كفر الشيخ من استغلال البعض لأجازة العيد وستعرضون على الأراضي الزراعية بالتعدي، مؤكداً أنه تهاون مع المتعدين وسيتم إحالتهم للنيابات المختصة.



إزالة التعديات على الاراضي الزراعية بروينه



ازالة تعدي على اراضي زراعية



إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة قيراط



التصدى للبناء المخالف بإزالة مبنى بالطابق العاشر