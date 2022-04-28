اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 04:59 م
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محافظ دمياط: استلام 14 لودر زاحف لدعم منظومة النظافة بالقرى

الخميس، 28 أبريل 2022 04:52 م
محافظ دمياط: استلام 14 لودر زاحف لدعم منظومة النظافة بالقرى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، استلام 14 لودر زاحف لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديرى إدارتى المركبات والمشتريات بديوان عام المحافظة، واستمعت "المحافظ" إلى شرح تفصيلى عن اللودر، المزود بمحرك ديزل بقدرة 72 حصان.

 

وأكدت محافظ دمياط أن تلك المعدات ستساهم وبشكل كبير فى دعم منظومة النظافة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على القرى بمراكز المحافظة وفقاً للاحتياجات.


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